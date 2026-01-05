Cancillería acusa de injerencia a Trump tras llamar “enfermo” a Petro

La Cancillería de Colombia expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en donde no descartó una operación militar en Colombia y calificó al presidente Petro de “enfermo” .

Lea más: Petro ordenó retirar coroneles por dar información falsa: “No sea que Rubio esté creyendo falacias”

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las declaraciones del jefe de Estado norteamericano “desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos” y, además, “resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”.

“El presidente de la República de Colombia ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente. Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, dijo la Cancillería.

Además, advirtió que dichas declaraciones contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de Naciones Unidas.

Lea también: “Comandante que prefiera bandera de EEUU a la de Colombia se retira”: Petro a la fuerza pública

“Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, y conduce su política exterior de manera autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales. Estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaben la soberanía e independencia política del Estado colombiano”, añadieron.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“El Gobierno de Colombia reitera que las diferencias entre Estados deben ser abordadas por los canales diplomáticos, con apego a las normas internacionales, respeto institucional y responsabilidad política", concluyeron.

Escuche W Radio en vivo: