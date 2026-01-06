”Tenemos un Ejército muy capacitado”: canciller en medio de tensiones con EE.UU.

La canciller Rosa Villavicencio ofreció una rueda de prensa este martes en la que se refirió a la tensión con el Gobierno de Donald Trump, luego de que hubiera sugerido una intervención en Colombia, tras el operativo que se desarrolló en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Villavicencio hizo varios anuncios y aseguró, en primer lugar, que se presentó una nota verbal de protesta ante el Gobierno de los Estados Unidos, manifestando su inconformidad con esos señalamientos, que calificaron como irrespetuosos y que vulneran la soberanía de nuestro país.

Precisamente, la canciller sostuvo una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia, John Macnamara, para desescalar la tensión binacional; pero también para presentarle personalmente la nota verbal.

En todo caso, pese al llamado a mantener los canales diplomáticos, desde el Gobierno colombiano se está promoviendo para mañana miércoles, 7 de enero, a las 4:00 de la tarde una marcha en respaldo al presidente Petro y, simultáneamente, la canciller ya aseguró que, en caso de una agresión militar, el Estado colombiano tendrá que responder.

“Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros, porque está en el orden internacional, la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara a ese caso”, dijo.

Y agregó que en todo caso, desea que esa “no sea la posibilidad, porque seguimos insistiendo en que deben cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas”.

Finalmente, la canciller confirmó que en los próximos días citaría a la comisión asesora de relaciones exteriores, que conforman los expresidentes colombianos y congresistas.