Resultados Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 8 de enero 2026: números ganadores y premios
Estos son los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío, y las balotas ganadoras en ColorLoto. Conozca los números de la suerte.
La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.
Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.
Resultados Lotería de Bogotá hoy 8 de enero de 2026
Este jueves 8 de enero de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor en el sorteo 2828 es: 2662 de la serie 449
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:
Resultados Lotería del Quindío HOY 8 de enero de 2026
Este jueves 8 de enero de 2026 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor del sorteo 2997 es: 1252 de la serie 188
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:
Resultados de ColorLoto hoy 8 de enero de 2026
ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.
Este 8 de enero de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo 141: 5, 7, 3, 1, 2, 6
Los colores fueron:
- 5 - Blanco
- 7 - Rojo
- 3 - Rojo
- 1 - Verde
- 2 - Blanco
- 6 - Amarillo
Resultados de ColorLoto
No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles