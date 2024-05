Esta decisión no se tomó a la carrera: canciller (e) Luis Gilberto Murillo sobre Israel

Recordando palabras de Martin Luther King, “el silencio es una traición (...) nuestras vidas comienzan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo justificó la decisión del presidente Gustavo Petro de terminar las relaciones diplomáticas con Israel, ya que Colombia “no puede ser cómplice de la violencia que se ha vivido en medio de esta guerra”.

El alto funcionario aseguró que es una decisión que se viene analizando desde hace ocho meses.

“Obedece a varios pronunciamientos y varios requerimientos que no han tenido eco entre los actores del conflicto, -eso no es tomado a la carrera como algunos creen-. Y para resolver este conflicto, no es el momento para la guerra, es el momento para la política y para la diplomacia, a eso le jugamos en este Gobierno y esperamos que esta decisión -que es compleja y que es dura- ayude a resolver la crisis”, dijo.

De otro lado, Murillo insistió en que se debe respetar el Derecho Internacional Humanitario.

“La guerra tiene leyes y son el Derecho Internacional Humanitario, aquí está en juego el cumplimiento de este y el fortalecimiento del multilateralismo, por eso nosotros insistimos que el Gobierno Israel debe seguirse a estas leyes”, puntualizó.

Se espera que en los próximos días se envíe una nota verbal a Israel informando la hoja de ruta para que los funcionarios tanto de Colombia como de Israel salgan respectivamente de sus países.

Entre tanto, la atención de connacionales continuará con el servicio consular, por lo que van a permanecer cerca de tres funcionarios atendiendo a los colombianos en Israel que así lo requieran.