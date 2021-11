Quiero que me des un hijo: petición de Diana Celis antes de casarse con ‘Epa Colombia’

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, ha dado de qué hablar en los últimos meses debido a su exitoso negocio con las keratinas. La colombiana, que se dio a conocer por un video apoyando a la Selección Colombia, ha logrado salir adelante tras las diferentes dificultades que ha tenido que afrontar.

En esta ocasión, la creadora de contenido anunció, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, que se casará con su actual pareja, la futbolista de Independiente Santa Fe, Diana Celis.

Vestidas con un conjunto rosado de ‘Barbie’ y junto a sus perros, Barrera le propuso matrimonio a su pareja, quien le pidió que antes de casarse, tuvieran un hijo.

“Ya con Diana tenemos una relación de muchos años. Nosotras llevamos seis años y pues ya esto es una relación. Entonces yo le estaba diciendo a Diana si se quería casar conmigo”.

A lo que Celis respondió “Te amo con todo mi corazón, tú sabes que yo he estado desde siempre contigo, que a mí no me ha importado si tú tienes o no tienes nada, porque incluso cuando no tenías nada material estaba contigo, pero quiero que primero tengamos un hijo por inseminación artificial. Quiero que me des un hijo”.

Ante la petición de su pareja, ‘Epa Colombia’ dio a conocer que serán madres.

Las historias compartidas por Barrera terminaron explicando que están muy enamoradas y por esa razón muy pronto serán mamás.