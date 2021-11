Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, manifestó hace unos meses, su inconformismo al tener una visita por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para verificar que estuviera cumpliendo con todas las obligaciones tributarias.

Sin embargo, este viernes, por medio de sus historias de Instagram, la también empresaria le reveló a sus seguidores que la Dian no va volver a molestarla, ya que todos los documentos de su empresa se encuentran al día.

“Amiga, estoy super feliz porque ayer fui a la Dian luego de que me citaron y me van a dejar quieta. No estoy haciendo nada ilegal y mi dinero es completamente legal”, precisó Daneidy Barrera Rojas.

Asimismo, la creadora de contenidos, aprovechó el momento para contarles a sus admiradores que ya está disponible el portal web de su empresa, reiterando que le está yendo bastante bien.

“Estamos en el Día sin IVA y nos ha ido muy bien. Amiga, te cuento que ya tengo mi página web para que puedas comprar todos mis productos más fácil. El 10 % de mis ganancias serán donadas a unas fundaciones”, agregó.

Barrera Rojas también señaló recientemente que espera ayudar a salir adelante a cientos de mujeres. “A muchas emprendedoras de Colombia quiero ponerles su propia peluquería. Así de bien me está yendo en los negocios, porque me están pagando en dólares”, puntualizó.