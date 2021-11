“El más grande”: Epa Colombia mostró el penthouse que se compró en Salitre

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, pasó de ser una joven criticada en redes sociales a ser una empresaria exitosa con su compañía de keratinas y productos para el cabello.

En las historias de su Instagram, Epa Colombia sorprendió a más de uno de sus seguidores mostrándoles el penthouse que compró en Salitre, una zona exclusiva de Bogotá.

En su video aseguró que su vivienda es la más grande del lugar e incluso reveló que quiere ser la presidenta del conjunto residencial.

“Lo mejor son que las personas estrato 5 y 6 ya compran mi keratina, ya me saludan, me graban (…). Aquí hay 33 penthouse, el mío es el más grande, está en obra negra, pero lo vamos a colocar espectacular”, dijo.

“Hay zonas húmedas, aquí hay jacuzzi, hay gimnasio, hay de todo. Es la vida que me merezco”, agregó.

Por otro lado, les hizo una reflexión a sus fans en la que recordó su proceso ante la Fiscalía por los daños que hizo a Transmilenio durante las manifestaciones del 2019.

“A veces no me alcanzaba ni para el arriendo de 500.000 pesos. Desde que el Gobierno me quitó las redes sociales me hicieron un favor porque hicieron a una empresaria súper exitosa. Aunque el fiscal me quiso ver en la cárcel, lo logré”, mencionó.

Además, invitó a sus seguidores a ser independientes, a que estudien, que se arriesguen y que no vivan del ‘qué dirán’.