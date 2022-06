Migración de ciudadanos venezolanos está cambiando: Observatorio de la U. Rosario

Hace poco se conocían las cifras entregadas por el Departamento Nacional de Planeación sobre la inscripción de más de 500.000 migrantes venezolanos en el Sisbén IV, con una meta de cubrir a cerca de 1.05 millones por parte del Gobierno Nacional.

Estas cifras evidentemente reflejan que la migración, la adaptación y la inserción de venezolanos a la sociedad colombiana ha cambiado.

María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, habló en a Contrarreloj sobre estas cifras asegurando que, si bien es cierto hay nuevas dinámicas, la migración no se detendrá y cada vez más los venezolanos adaptan su estilo de vida a la colombiana.

“Colombia en este momento se encuentra en una regla diferente, está apostándole a la integración y a dar pasos generando programas por ejemplo de acceso a seguridad social. Hay más de 500 mil inscritos es un número corto, se necesita más cuando hay 2.3 millones de personas con vocación de permanencia en el país”, dijo Robayo.

Así mismo, la investigadora se refirió a las posibilidades de cambio en la migración, teniendo en cuenta que varios ciudadanos aseguran que ha mejorado la situación en el vecino país.

“Hemos visto que se ha venido dando una desaceleración, pero no quiere decir que desaparezca. Si hay unos cambios en Venezuela, pero no son determinantes. Venezuela tiene que hacer unos ajustes profundos para que deje ser un factor de expulsión migratoria. La migración sigue llegando incluso en época de pandemia, es muy difícil que se den cifras de retorno a su país. Hay personas que quieren construir proyectos sociales en familia, muchos ya están aquí estudian en los colegios, hacen parte de la sociedad hace más de 5 años y no se van a ir”, señaló.

Finalmente, Robayo analizó qué puede pasar con esta población en época electoral, “hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a afectar los flujos migratorios. Puede que Colombia se convierta en un país de tránsito, dependiendo de quién gane o no. Se sabe muy poco del tema migratorio incluso los candidatos evaden las temáticas porque es un tema sensible y no abordan este tipo de temas, pero hay que esperar a ver qué pasa”.