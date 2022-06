Esposa de Rodolfo Hernández acusa a Gustavo Petro de hacer política de manera sucia

Socorro Oliveros, esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, les envió una sentida carta a los colombianos en donde cuestionó que la muerte de su hija se haya convertido en un tema de campaña.

En la comunicación, aseguró que Gustavo Petro se ha caracterizado, particularmente, “por una manera sucia de hacer política” y lo acusó de mentirle al electorado buscando desprestigiar a su opositor.

“Dentro del giro de esta campaña se han tomado elementos de mi vida personal, los cuales son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad”, dijo.

De hecho, aclaró que el paradero del cuerpo de su hija aún es desconocido, lo cual es muy doloroso para ella y su familia.

“Nosotros no hablamos mal de nadie, no permitimos que se haga campaña sucia, por lo cual consideramos que el mensaje referente al secuestro y muerte de nuestra hija requiere respeto hacia la víctima, respeto hacia los que sufrimos la pérdida, y perdón y comprensión hacia los secuestradores que me quitaron a mi hija buscando únicamente dinero”, agregó.

Finalmente rechazó, categóricamente, el manejo que se le está dando a la muerte de su familiar e hizo un llamado a acabar con la violencia.