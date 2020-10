¿Cuáles son los temas para las presidenciales de 2022? Los senadores responden

Con el anuncio del expresidente Álvaro Uribe sobre "ojo con el 22", muchas incógnitas han surgido sobre las elecciones presidenciales que se realizarán ese año. Ante las posibles aspiraciones y la situación política actual, en Sigue La W conversamos con varios senadores sobre este tema.

Para Jorge Robledo, si cotinúa la misma línea política que hay sería un "veneno para matar al país", pues el 2022 debe ser un año para cambiar y "dar la pelea" por una mejor nación. Al mismo tiempo, el tema de paz va a ser relevante "lo apoyamos (el acuerdo) y hay menos sangre, pero no podemos dejar que se acabe, hay que seguir luchando".

En el tema económico, el senador Robledo aseguró que va a ser algo fundamental porque el presidente Iván Duque "no hay hecho algo correcto" y se refleja en las encuestas. Para él, por ejemplo, el Gobierno se centra en hablar del desemplo en Venezuela, pero no analiza lo que sucede en Colombia, "el modelo económico no funcionó".

Por otro lado, la senadora Angélica Lozano indicó que debe haber un Gobierno de transición democrático, que el partido actual, que está al mando, no puede seguir porque el país seguiría mal. "No creo en los caudillos, es una práctica peligrosa, necesitamos acción colectiva para ejecutar una agenda transformadora", relató.

Mientras tanto, Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, expresó que el presidente Iván Duque logró la reducción de cultivos ilícitos y acerca de la paz, la resposabilidad es de quienes no han cumplido lo pactado, ya que no han dicho la verdad.

El senador Rodrigo Lara argumentó que el desempleo en el país durante el 2020 es terrible y que la política de "mano firme" ha sido un desastre, por lo que para él la clave está en fortalecer las nuevas políticas y los esfuerzos de diferentes sectores para que el país logre avanzar.

Finalmente, para los senadores no es necesario un salvador, sino una persona que logre unir al país y que haya acción colectiva.