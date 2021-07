La razón por la que están borrando los murales hechos durante la protesta

En diálogo con Sigue La W, Cristel, artista callejera quien ayudó a pintar el mural con la frase 'La memoria no se borra', dijo que “pintamos este mural porque en Colombia hay una violación constante de derechos humanos, esto ha pasado históricamente, ha habido genocidios, masacres”. Acuden al arte porque “quienes reconocen la violencia no tienen plata para pagar propaganda en los medios de comunicación”, por lo que “nos expresamos de forma artística”. “Es decirle a Colombia y al mundo entero que las paredes de Cali gritan, que la memoria no se borra. Esto en honor a todas las personas que han sido asesinadas, no podemos olvidar”.

En respuesta, Gloria Bolaños, ciudadana de Cali que pintó de gris y blanco algunos murales, borrando las frases que estaban escritas, aseguró que “más que borrar los murales es un lienzo diferente para ir construyendo juntos la historia. El arte permite que todos tengamos un sentimiento. Sabemos que han pasado cosas” durante el paro nacional.

“La historia no se puede borrar, pero se puede cambiar”, indicó Gloria, añadiendo que “pedimos la oportunidad de ser escuchados a partir de nuestra necesidad. Cali no tiene por qué estar dividida. Somos una sola Cali con diferentes puntos de pensamiento que han hecho grande a esta región del país. Estamos invitando a partir de esta campaña para que reescribamos entre todos a partir del arte. Nadie está coartando el derecho de pintar los murales, solo que hay espacios y tipos de arte. Estoy de acuerdo que la memoria no se borra, pero hay otras maneras de expresar lo mismo sin afectar el resto de las personas”. Por su parte, hizo un llamado a “ser honestos y aprender a respetar lo que piensa el otro. Es pensar en los niños, ¿por qué dejarles un ambiente tan contaminado? Todos hemos tenido dolores, pero no podemos atropellar a los demás. No es tapar, sino pintar en su color original un muro que pertenece a la ciudad. No queremos que nos contaminen visual y emocionalmente”.

Oswel, artista urbano que ayudó a pintar el 'El puño de puerto resistencia', afirmó que esta iniciativa “nació de la comunidad. No solo fui yo, fuimos varios. El dinero sale de donaciones de la gente de barrio, de nuestro bolsillo. Mientras hay una disputa por los muros de Cali, que desde siempre solo les importan a los artistas, el sentir mayoritario de la gente es la justicia. Muchas personas llegaron y nos apoyaron”.

Por último, Jefferson Soto, artista urbano quien también colaboró con ‘El puño en puerto resistencia’, manifestó que “se combinan muchas ideas. El desarrollo artístico que profundizó el paro dio a conocer personas que estaban calladas. Las paredes y las pinturas hablan, las paredes nunca fueron intervenidas. Nosotros retocamos la problemática que se vive en nuestra patria. No estamos incitando a la violencia ni pasando por encima del semejante, sino mostrar lo que sentimos, vivimos y lo que está pasando en el país. Las personas que pintan de blanco tienen la mente en blanco”.