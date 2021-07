Reglamentar la protesta es inconstitucional: César Gaviria

“No se necesita limitar el derecho a la protesta”, pues es inconstitucional, así lo explicó el expresidente Cesar Gaviria en el marco de la celebración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, en donde reveló pormenores de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Con preocupación vemos que el Gobierno quiere reglamentar el derecho a la protesta, eso es inconstitucional y no tiene viabilidad en los hechos de violencia y vandalismo. Existe código penal y se aplica el código penal no se necesita limitar el derecho a la protesta y también quiero decir una última cosa todas las manifestaciones de Estados Unidos por la muerte de este muchacho negro Floyd todas terminaron en violencia las camisetas amarillas en el colegio de Francia terminaron en violencia en las que hubo en la india por las leyes agrícolas terminaron en violencia no es nada extraño”. Dijo el ex mandatario.

Agregó que “hay que hacer que caiga todo el peso de la ley pero para eso no hay que limitar el derecho a la protesta pacífica”.