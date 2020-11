Bandas delincuenciales están reclutando migrantes indocumentados: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que las bandas delincuenciales colombianas y venezolanas están reclutando migrantes indocumentados para la comisión de diferentes delitos.

La mandataria señala que, por ejemplo, en el 48 por ciento de los hurtos en Transmilenio hay migrantes involucrados.

"Hay un plus en impunidad porque están indocumentados y así lo capturen en flagrancia no tienen como judicializarlos ¿Cómo puedes judicializar a una persona que ni siquiera sabes su nombre y no tienes huellas? Las bandas criminales lo saben", aseguró la alcaldesa.

"El 20% de los hurtos que se están cometiendo, de las capturas que hemos hecho por hurto promedio en la ciudad, son inmigrantes", aclaró López, quien había estado en el ojo del huracán por declaraciones anteriores al respecto.

El pronunciamiento se dio en medio de un balance con la Secretaría de Salud en el que también se habló de la importancia de tener un registro de ciudadanos migrantes para facilitar su atención médica y en temas de salud sexual y reproductiva.