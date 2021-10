Activista irrumpió desfile de moda en París y protestó contra el cambio climático

Marie Cohuet, la mujer que irrumpió en el desfile de moda en París, habló en Sigue La W y dijo que la pancarta que dice “consumo excesivo es igual a extinción” “es una reflexión necesaria a la hora de pensar en el impacto que está teniendo la producción y la venta de ropa sobre el cambio climático. En este momento de emergencia climática es hora de reflexionar sobre lo que compramos y lo que vestimos. Estamos hablando de 101,000 millones de prendas que se venden al año para vestir. Esto es sobreconsumo”.

Una vez adentro del lugar, “la idea era mezclarnos dentro de los asistentes, simular que éramos parte de los invitados o del personal de servicio. En mi caso, entré, me senté en una silla desocupada y empecé a usar mi celular para que nadie me hablara. Cuando empezó el desfile, fui a la pasarela a hacer mi protesta”, comentó Cohuet.

Al momento de su detención, Cohuet explicó que cuando los guardias se le lanzan encima “no hubo discusión, se lanzaron sobre mí. Al comienzo eran dos, luego cinco, me arrastran y me llevan a la calle. No hay espacio para decir nada, ni una reflexión sobre la protesta. Considero que puede ser una actitud brutal. Me preocupan los dos compañeros activistas que están detenidos. No rompieron ninguna ley”.

Le puede interesar:

“Se ha vuelto muy fácil echarle la culpa al consumidor, quien está rodeado de publicidad que incita al consumo y mensajes que invitan a consumir porque es barato. Los Gobiernos deben involucrarse con los fabricantes de ropa para establecer estrategias para disminuir la producción.

Sobre el posible impacto de esta protesta, la invitada manifestó que “es muy temprano para poder medirlo, pero esto permite que el mensaje llegue a quienes están en la industria de la moda y a quienes ven en la moda un negocio y estilo de vida. Podría llegar a ser un camino que al futuro cree algún tipo de compromiso por parte quienes están en esta industria. Hay que generar conciencia de que más allá de la belleza y el diseño, también se debe pensar en la vida y en su protección”.

Durante el desfile de Louis Vuitton Paris Fashion Week, 30 activistas de Extinción de Rebelión, Amigos de la Tierra y Jóvenes por el Clima protestaron por los efectos negativos que tiene la industria de la moda en el cambio climático. Marie Cohuet fue la mujer que se infiltró en la pasarela con un cartel que decía sobreconsumo es igual a extinción”. Fue detenida por dos Policías. Los protestantes exigen que el Gobierno francés imponga una reducción inmediata de los niveles de producción en el sector, ya que en 2019 se comercializaron 42 prendas per cápita en Francia.