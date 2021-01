Habla joven que transmitió el acoso que vivió en un transporte público en Envigado

En Sigue La W habló la joven que transmitió en vivo por la red social Facebook el acoso al que estaba siendo víctima en un bus de transporte público en el municipio Envigado. Dos hombres la amenazaron con apuñalarla porque no les respondió cuando le dijeron “bonita”.

Valentina comentó que se encontraba en el centro de Medellín “y necesitaba dirigirme al Poblado. Un chico de la calle me ayudó a tomar el bus y finalmente cuando me monto al bus y había dos jóvenes que se expresaban muy feo; me hice en la parte de adelante y decidí ignorarlos. Uno de ellos empezó a decir en dónde se iban a bajar y qué iban a hacer, por eso me dio mucho miedo. Luego me dijeron ¡oiga mona!, los ignoro y luego ya empieza todo el relato que mostré en el video”.

“Empecé a grabar 15 minutos después. Fueron constantes las amenazas por el hecho de que no los miré. Me decían que me callara porque ellos no querían volver a la cárcel”, indicó valentina.

Frente a lo que se le pasó por la cabeza en ese momento, señaló que “pensé que me podía pasar algo más feo. Me encontraba sorprendida porque por la pandemia pocas veces he vuelto a tomar bus, entonces pensaba en qué pueden vivir las mujeres todos los días”.

Le puede interesar:

Por otro lado, contó sobre cómo las personas que estaban en el bus intervinieron en el momento. “El del último puesto decidió intervenir desde el principio, el que estaba detrás mío cuando se bajaron, y el conductor cuando empecé a grabar”, dijo.

Valentina continua el relato y manifestó que “no tenía ni idea cómo actuar, cuando me bajé del bus miré las placas y estaba muy pendiente mirando hacia todos los lados. Más adelante vi a unos policías, les mostré el video y al final me dijeron que les compartiera las placas del bus y que si se habían montado a otro transporte público, no podían hacer nada”.

Además, dijo que sí estaba de acuerdo con que se denunciaran estos hechos. “Yo creo que sí vale la pena denunciar, solamente que a veces las mujeres nos sentimos muy perdidas. Como no se hacen denuncias por eso nos hacen esas cosas”.