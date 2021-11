Mintic espera ‘análisis completo’ para definir adjudicación de Centros Digitales

Desde Cartagena, la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, se refirió a la polémica adjudicación del proyecto de Centros Digitales que se había ganado inicialmente la Unión Temporal Centros Poblados. Detalló que espera conocer un análisis completo antes de tomar una decisión y que la apertura de una nueva licitación es una de las alternativas.

“El país necesita una respuesta seria y una respuesta seria no es una respuesta rápida, es una respuesta que esté indicando qué hacer en lo técnico en lo financiero y en lo jurídico y hasta que yo no tenga los datos, con exactitud, de qué hay que hacer en esos tres frentes yo no voy a dar el paso”, expresó.

Valderrama indicó que la Unión Temporal ETB NET, que quedó segunda en el proceso licitatorio, tiene la opción de ser el operador elegido, pero precisó que no es una decisión tomada.

“Yo he hablado con la ETB como he hablado con todos los operadores, este es un ministerio de puertas abiertas. (…) Mal haría en decir que con ellos toca ir por el lado a, b o c, ni idea, porque hasta que no se tenga el análisis completo no se tiene una decisión”, precisó la MinTIC.

Sobre la esperada conectividad en las regiones más apartadas del país, Valderrama señaló que este no es el único proyecto en marcha y que el Gobierno Nacional trabaja en llevar la conectividad a todo el territorio nacional.