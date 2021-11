Piden a la JEP rechazar recursos de exFarc contra imputación por esclavitud

El grupo de familiares de los once diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por las Farc, le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar los recursos legales interpuestos por el antiguo secretariado de las Farc contra la imputación en su contra por esclavitud.

De acuerdo con el documento, no es creíble que los excomandantes de la guerrilla indiquen que no aceptan responsabilidad por cadena de mando y hablen de las evidencias sin contexto y generales, cuando las víctimas han entregado sus relatos ante la jurisdicción y han contado con la verificación de la Procuraduría.

“...basta con revisar las versiones de las víctimas de estos sujetos, donde han relatado cómo fueron obligados a realizar labores en contra de su voluntad”, señalaron en su escrito.

Asimismo, manifestaron que es contradictorio que los exjefes de la guerrilla indiquen que no tuvieron tiempo para presentar observaciones, cuando la Sala les dio un plazo para aceptar o no la imputación y aportar pruebas, recordando también que su anterior imputación fue “benévola”, porque a su juicio no han aportado suficiente verdad.

Por otra parte, solicitaron que los excomandantes de las Farc sean imputados por crímenes de perfidia, al indicar que en delitos como el secuestro de los doce diputados del Valle utilizaron uniformes de la Fuerza Pública, engañando a las víctimas para que creyeran que no eran guerrilleros y que estaban siendo privados de su libertad.