¿Hubo lobby en la Fiscalía para archivar proceso contra hijo de Óscar Iván Zuluaga?

La rectoría de la Universidad Sergio Arboleda se ha convertido en escenario de encuentros cada vez más curiosos.

Hace unos días el exministro y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga vino a acordarse, casi cuatro años después , de una circunstancia que jamás denunció en su momento.

Según Zuluaga y su abogado Jaime Granados --entre la primera y la segunda vuelta presidencial de 2014-- Rodrigo Noguera, rector de la Sergio Arboleda, los citó a una reunión que se dio por iniciativa del entonces fiscal Eduardo Montealegre.

Siempre de acuerdo con la versión de Zuluaga, en esa reunión Montealegre propuso que convencieran al expresidente Álvaro Uribe de no denunciar la supuesta entrada de 12 millones de dólares de los narcotraficantes, conocidos como los Comba, a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y que a cambio el fiscal Montealegre congelaría la investigación sobre el hacker que vinculaba a su campaña, a su hijo David Zuluaga y a su asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos.

Después esas afirmaciones vino un suavizado comunicado conjunto de Oscar Iván Zuluaga y Jaime Granados en el que hablan de las dos investigaciones, pero ya no mencionan que el fiscal Montealegre ofreciera congelar la investigación del hacker. Ese detalle, el intercambio de favores, del que insistentemente habló Zuluaga en sus declaraciones a los medios desapareció en el comunicado que firma con su abogado.

Como sea hay anuncios de demandas. Zuluaga aseguró que demandará a Montealegre ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, mientras Montealegre dijo que demandará a Zuluaga en la Fiscalía.

Y aquí está la noticia de hoy.

En medio de ese ambiente pugnaz surgió la versión de otra reunión en la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda.

Según esa versión en diciembre del año 2020 el rector Rodrigo Noguera Calderón se reunió en su oficina con Óscar Iván Zuluaga y con Leonardo Espinosa, decano ejecutivo de la facultad de derecho y quien había sido Fiscal General Ad hoc para el caso Odebrecht.

La reunión habría tenido por objeto pedirle al exfiscal Ad hoc, Leonardo Espinosa, que hiciera lobby a favor de David Zuluaga en la Fiscalía y específicamente ante el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, el mismo que ahora defiende al expresidente Álvaro Uribe en el proceso en el que debía investigarlo.

Traté de comunicarme con Óscar Iván Zuluaga durante el fin de semana pero no fue posible que respondiera a mis mensajes o a mis llamadas. Su jefe de prensa atendió una llamada y me dijo que le comentaría, pero nada. No quiso hablar del tema a pesar de que le mandé un clarísimo mensaje que ustedes pueden ver en la página de la W.

El mensaje dice “Doctor Zuluaga llevo dos días intentando comunicarme con usted y no ha sido posible. Le envié un mensaje con su directora de comunicaciones pero hasta ahora no recibo respuesta. Quiero preguntarle si usted recuerda una reunión en la sede de la Universidad Sergio Arboleda en la que usted estuvo con los doctores Rodrigo Noguera y Leonardo Espinosa y cuyo tema fue la posibilidad de hacer lobby para lograr una decisión de la Fiscalía favorable a su hijo David”.

En fin, no contestó. Sé que recibió el mensaje, pero no respondió.

Busqué también al rector de la Universidad Sergio Arboleda, al doctor Rodrigo Noguera Calderón, quien atendió el teléfono y me dijo que no es cierto. Agregó que jamás ha estado reunido al mismo tiempo con los doctores Óscar Iván Zuluaga y Leonardo Espinosa.

Una fuente me aseguró que por la reunión había pasado brevemente la magistrada Magda Victoria Acosta, para esas fechas recién elegida magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El propósito de la visita de la magistrada era agradecer el apoyo del rector Noguera a su elección.

Ella también me dijo que no era cierto y que ella no conocía ni a Óscar Iván Zuluaga, ni al exfiscal general Ad Hoc Leonardo Espinosa.

Bueno, así las cosas al único a quien me faltaba preguntarle era al doctor Espinosa…Y sorpresa:

Espinosa si recuerda la reunión de la que Óscar Iván no quiere hablar y que niega el rector Rodrigo Noguera.

“Yo recuerdo esa reunión perfectamente, sí estuve con el doctor Óscar Iván Zuluaga y Rodrigo Noguera. Nos citó Noguera y cuando llegué ellos estaban en una sala privada”: exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa

Espinosa indicó que “fue una conversación privada y no podría revelar lo que se habló porque estaría faltando al derecho a la intimidad”.

Ejercer influencias para inclinar una decisión de la Fiscalía no solo tiene mala presentación sino que es un delito.

Como sea unos meses después de esta reunión de la que no quiere hablar Óscar Iván Zuluaga, que el rector Noguera niega y que el doctor Leonardo Espinosa recuerda perfectamente, la fiscalía le archivo el caso a David Zuluaga.

No fue una decisión tan favorable como la ha querido presentar Óscar Iván Zuluaga.

La fiscalía dice en el documento de archivo que tiene dudas sobre el actuar de David Zuluaga, que la investigación desvirtuó su presunción de inocencia, que el caso no hace tránsito a cosa juzgada -es decir que puede reabrirse en cualquier momento- y que la única razón para archivarlo es que el llamado hacker decidió no seguir declarando cómo lo había hecho desde el comienzo.

Algo a alguien convenció al llamado hacker de callar lo que había declarado varias veces.