"No normalicemos la violencia", víctima de Antonio Figueredo invita a denunciar

Tras todos los relatos que se han conocido alrededor del maltrato físico y psicológico que habría hecho el médico Antonio Figueredo, reconocido en Santander, Erika Plata, una de las víctimas, invitó a quienes han sido agredidas por este cirujano o por otro hombre para que denuncien y este tipo de agresiones no queden impunes.

Dijo que el género femenino está acostumbrado a normalizar cualquier tipo de agresión o manipulación.

Plata agregó que luego de haber pasado por ese episodio, no desea que otra mujer pase por esa misma historia.

Puede leer: Tenderos en Bucaramanga reportan escasez de cerveza

"Quiero que todas las personas que hayan sido violentadas sean capaces y se sientan apoyadas para denunciar, para no callar más, para dejar de normalizar la violencia, esto debe acabar, debemos buscar algo diferente para nuestros hijos, porque no tengamos que callar y agachar la cabeza una vez más, porque seamos escuchados, niños, hombres, niñas, la violencia no es normal".

Antonio Figueredo tendrá una audiencia este miércoles, 15 de diciembre, en el que se le imputarán cargos por presunto maltrato intrafamiliar.

Lea en W: Más de un billón de pesos será el presupuesto para el 2022 en Bucaramanga

También se pedirá la medida de aseguramiento tras supuestamente agredir a María Paula Pizarro, una médica que destapó la violencia de este cirujano.