[VIDEO] : Perro se retuerce y convulsiona al oír pólvora en Bucaramanga

La pieza audiovisual es desgarradora, Nanuk, de dos años, de raza Border Collie, comenzó a moverse, a convulsionar, y a llorar, cuando estaba sonando pólvora, a la altura del barrio Lagos del Cacique, en Bucaramanga,

Leidy Becerra, la dueña de Nanuk, dijo que posteriormente de su ataque epiléptico, se tornó agresivo, siendo esta mascota muy pasiva y cariñosa

Puede leer: [VIDEO] Diez familias evacuadas en Cimitarra por desprendimiento de tierra

Al realzarle todos los exámenes médicos, se descarta que tenga problemas de salud y por eso, los veterinarios presumieron que ese ataque de convulsión, fue de nervios al oír los juegos pirotécnicos.

Leidy aseguró que el canino no ha sufrido de ningún otro episodio de convulsión, pero, actualmente lo tienen medicado para evitar que sea agresivo con sus hijas.

Lea en W: ¿Dónde está el alumbrado público de Bucaramanga? : La ciudad está a oscuras

“Cuando empieza a sonar la pólvora, empieza a agachar las orejas, la cola abajo, cuando es que el da ese episodio, no hizo ningún sonido, comenzó a temblar, mi esposo cuando sale al baño, se acerca, lo empieza a tocar, después, el perro es como si perdiera su conciencia, no reconoce a mi esposo, está tan asustado, se mandó a atacar y el perro es amoroso”.