Exigen justicia y celeridad en el caso de Margarita Gómez

Las denuncias apuntan a que el proceso no estaría avanzando. Foto: Cortesía.

Durante la mañana de este jueves, colectivos y dolientes de la joven de 24 años que fue asesinada en estado de gestación, se reunieron a las afueras de la sede de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, para reclamar por los avances de las investigaciones.

Según los familiares, el caso no ha tenido el suficiente acompañamiento por parte de las autoridades y solo se han escuchado voces que lamentan lo ocurrido.

Le podría interesar: “Luz verde para la apertura de la licitación de la APP del río”.

“No merecía morir de esa manera y tampoco ninguna mujer de nuestro país es por eso que estamos pidiendo qué haya celeridad en todo el proceso de investigación”, afirmó una familiar de la víctima.

De la misma manera hicieron un llamado al pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, que aún no se han referido a la situación.

El ‘Movimiento Amplio de Mujeres del Atlántico’ también señaló que ya son más de 35 las mujeres asesinadas en lo corrido del año en Barranquilla, por lo que el caso de Margarita Gómez no es alejado y se debe tomar cartas en el asunto.

Le podría interesar: “Alerta por mendicidad infantil en Barranquilla”.

“Deben existir políticas públicas que amparen a las mujeres, pero deben ser más contundentes y no tan flexibles como lo son actualmente. El crimen de la compañera Margarita no debe y no puede quedar como uno más de la lista”, aseguraron voces del colectivo.

El presunto feminicidio, que ocurrió a principios de la semana, ha causado gran malestar en la ciudadanía, al tratarse de una joven que tenía 6 meses de gestación y que fue hallada sin vida tras salir de su casa la noche anterior.

Según versiones de la familia, que señalan como culpable al compañero sentimental de la mujer, este no estaba de acuerdo con el embarazo, por lo que en repetidas ocasiones la estuvo presionando para que se sometiera a una intervención del mismo.