¿Quiénes son los jefes de debate de los precandidatos presidenciales?

Hoy vamos a hablar de los precandidatos presidenciales porque muchos aún no tienen definido todo su equipo de campaña, mientras que otros ya van más adelantados.

Por ejemplo, el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, no tendrá uno sino varios jefes de debate. Será todo un equipo y estará encabezado por los ex precandidatos presidenciales Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Alirio Barrera y Rafael Nieto. Este último nos dijo que estará muy metido en la campaña.

En cuanto al ‘Equipo por Colombia’, el único que lo tiene definido es el senador David Barguil y es el ex comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien se ha encargado de hacer el enlace con los directorios del Partido Conservador y los más de mil concejales del país.

Por su parte, Enrique Peñalosa nos aseguró que por ahora esto no es crucial para él, mientras que Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry y Alejandro Char aún no lo tienen establecido. Y Dilian Francisca Toro no ha decidido si se lanza oficialmente, esto lo definirá en una reunión de bancada en enero del próximo año aunque hay quienes creen que ella aspirará a la Alcaldía de Cali.

Ahora nos vamos a la Coalición Centro Esperanza: Juan Manuel Galán aún no tiene jefe de debate pero sí nombró un coordinador político y es el economista Bernardo Ordóñez, quien además es cofundador del Nuevo Liberalismo.

Alejandro Gaviria, Carlos Amaya y Jorge Robledo aún no lo tienen definido mientras que Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo ya tienen a sus fichas y en su momento las contamos aquí en La W, la representante Catalina Ortiz y el exministro Guillermo Rivera.

Por los lados del Pacto Histórico, supimos que la líder indígena Arelis Uriana tendrá como jefe debate a Harold López, mientras que Alfredo Saade, Camilo Romero, Francia Márquez y Gustavo Petro aún no lo tienen.

El abogado Enrique Gómez designó como coordinador político a su hijo Nicolás Gómez Arenas, mientras que el senador Jhon Milton Rodríguez está haciendo unos ajustes. Hay que recordar que él está en el tintero porque el Consejo Nacional Electoral está por determinar si su designación como candidato presidencial de Colombia Justa Libres fue legítima o no.

Y el que definitivamente no tendrá esa figura es el exalcalde Rodolfo Hernández porque, según nos confirmó su equipo, esos cargos responden a las campañas tradicionales, así que el ingeniero seguirá apoyándose en sus asesores de estrategia y de comunicaciones.