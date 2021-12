“Multas, sanciones y servicios públicos tienen que crecer con base a la inflación y no el mínimo”: MinTrabajo

Colombia

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró en diálogo con La W que algunos reconocidos economistas señalan que el aumento del salario mínimo no va a afectar el crecimiento económico, a pesar de que otros así lo señalen.

Cabrera reveló que hoy se están expidiendo 85 actos administrativos (decretos, resoluciones) para que los incrementos no se hagan con base en el salario mínimo (aumento de 10,07% en 2022) sino con base en la UVT (Unidad de Valor Tributario) y “con base a la inflación de octubre, que es de 4,58%, para que no se afecte el empleo en el país”.

Esto, teniendo en cuenta que con el mínimo sube en el mismo porcentaje el copago o la cuota moderadora en las EPS, los aportes a pensión de quienes ganan un salario mínimo, las multas de tránsito, seguros voluntarios de vehículos, trámites judiciales, gastos de curaduría, entre otros.

“El de copago ya se firmó y subirá con la inflación. El único que no se puede firmar es el del Soat por unos cálculos de riesgo los cuales no se miden por inflación (...) El esfuerzo que estamos haciendo es enorme: multas, sanciones, servicios públicos tienen que crecer con base a la inflación y no el mínimo”, apuntó.

Además, señaló que en marzo presentarán al Congreso un proyecto de ley en ese sentido.

En cuanto al empleo, Cabrera señaló que la informalidad ha venido disminuyendo, así como el trabajo infantil, pero seguirán siendo retos para el próximo año.

“Vamos a hacer experiencias piloto para hacer procesos asociativos vía organizaciones solidarias con los informales”, apuntó, lo cual tendrá una inversión entre 40.000 o 50.000 millones de pesos.

Entre tanto, advirtió que están en proceso de reglamentar el teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto.