TOP 10: No sé si reir o llorar...

TOP 10:

En la fiesta de Año nuevo pisé mal y me caí en la piscina con celular, billetera y tenis nuevos. NO SE SI REÍR O LLORAR.

TOP 9:

Yo era la encargada de cocinar el 31, fin de año, especial todo y haciendo el arroz en vez de echarle sal... le eché azúcar. NO SE SI REÍR O LLORAR.

TOP 8:

Le escribo a la mujer que me gusta: “Me encantas, haría lo que fuera por ti, eres el amor de mi vida...”

Ella responde: “Mil gracias, un abrazo”. NO SÉ SI REÍR O LLORAR

TOP 7:

Ahhhhh creo que nos pinchamos, buenoooo esa llanta la cambiamos a toda. Ahhh juemadre y el perno de seguridad? Yo hace rato no lo veo. NO SE SI REÍR O LLORAR

TOP 6:

Cuando uno madruga, se mete a la ducha con toda la actitud, se moja la cabeza, se echa shampoo y en medio del masaje capilar... boom se va a el agua y uno enjabonado de pies a cabeza. NO SE SI REÍR O LLORAR.

TOP 5:

En medio del almuerzo familiar en una charla muy agradable con todos... de repente mi cabeza me juega una mala pasada y le digo a mi esposa el nombre de mi ex. NO SE SI REÍR O LLORAR...

TOP 4:

Cuando me asomo por la ventana y veo que está haciendo un día divino, cielo azul, sol, sin nubes y decido salir en camiseta y pantaloneta a la calle y 30 minutos después de haber salido cae un aguacero con granizo y tormenta eléctrica. NO SE SI REÍR O LLORAR

TOP 3:

Cuando salgo en la primera cita con la mujer que me encanta y mientras estamos caminando juntos se le cae una moneda, me agacho a recogerla y se me descose el pantalon en la cola. NO SE SI REÍR O LLORAR

TOP 2:

En una noche de inspiración y amor estando de viaje, me tomo una selfie apenas salgo se la ducha para mandársela a mi esposa porque la extraño y se la termino mandando a mi jefe por equivocación. NO SE SI REÍR O LLORAR

TOP 1:

Alistando los papeles para viajar, me aseguro de que tengo todo listo y al estar pasando seguridad en el aeropuerto me doy cuenta a 20 min de que salga el vuelo, que cambié de chaqueta a último momento y se me quedó la cédula y el pasaporta en la otra chaqueta. NO SE SI REÍR O LLORAR