Cancelada las fiestas del Caimán de Ciénaga ante llegada de Ómicron al país

El Alcalde del municipio de Ciénaga Magdalena, Luis Tete Samper, dejó ver a través de sus redes sociales su preocupación por el alto número de casos positivos de COVID-19 que ha reportado esta semana el Ministerio de Salud.

Ante esta situación el mandatario local anuncia la cancelación de las fiestas del Caimán que se realizan como todos los años en el mes de enero y que reúne no solo a los cienagueros, sino, a miles de turistas que llegan a disfrutar de una de las primeras fiestas del año.

“Es un festival que es visitado por mucha gente y no queremos que pase como en otras ciudades que han sido declaradas en alerta roja, el hospital está en una situación precaria y no queremos correr riesgos en ese tema porque sería catastrófico, porque no vamos a tener el primer centro asistencial”, dijo el alcalde Luis Tete, Samper.

Asimismo aseguró que estudia la posibilidad de hacer otro tipo de actividades pero a puerta cerrada, con los folcloristas de la región de manera virtual.

Es de recordar que, los tres primeros casos de Ómicron que reportó el Ministerio de Salud fueron dos en Cartagena y uno en Santa Marta, Distrito que se ubica a tan solo 30 minutos del municipio de Ciénaga.