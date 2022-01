Red usaría a limpia vidrios y habitantes de calle para robar en Bucaramanga

La delincuencia común en el barrio Cabecera, de Bucaramanga, estaría haciendo de las suyas, ya que al parecer, hay varias bandas delincuenciales que tendrían una red entre vendedores ambulantes, limpia vidrios y migrantes venezolanos, personas que se encargarían de informar por dónde se mueve la comunidad para convertirse en víctima de hurtos, atracos o raponazos.

Según los presidentes de juntas de acción comunal de este barrio, el sector Cuadra Play, lugar tradicional de bares y rumbas en la ciudad de los parques, se convertiría en un sector neurálgico de venta de drogas, licor adulterado y prostitución de menores.

Puede leer : Buscan 20 mil personas en Barrancabermeja para llegar a la inmunidad de rebaño

Cesar Niño, miembro de la JAC de este barrio, dijo que aunque la Policía se esfuerce no dan abasto con estas bandas.

Según Niño hay tan solo seis agentes de la policía por turno, en tres motos, esto hace que sea complejo atacar los masivos atracos que se dan en el barrio Cabecera y sus alrededores.

"Trae como consecuencia venta de drogas, venta de licor adulterado, prostitución de menores, a qué se bajan cuatro muchachos en un carro pirata desde las 8 de la mañana a 3 p.m. en el parque San Pío, luego se rotan, también, en el parque de las Cigarras, siempre llegan en motocicletas a consumir, son los mismos, se nota, que meten drogas".

Lea en W : Impresionantes imágenes de heladas en el Páramo, en Berlín, Santander

La W consultó con la Secretaría del Interior sobre esta denuncia e indicó que no se ha notificado sobre este tipo estrategia de los delincuentes, pero, se pondrán al tanto de esta problemática.