TOP 10: Nooo mi rey

TOP 10:

Quieres que te meta en los créditos del trabajo que debiste hacer con nosotros en grupo y no hiciste nada… ni invitaste a una gaseosa? Noooo mi rey.

TOP 9:

¿Quieres que te preste plata, no te cobre intereses y, encima de todo, vaya y te la lleve a tu casa? Noooo mi rey.

TOP 8:

Quieres invitar a mi novia a que te acompañe al paseo que te ganaste a Cartagena en la empresa porque tu novia te acaba de dejar y no tienes con quien más ir? Noooo mi rey.

TOP 7:

Quieres hacer una fiesta en mi casa para que después al otro día a ti no te toque recoger todo el despojo, desorden, basura y reparar el sofá quemado por el cigarrillo?? Noooo mi rey.

TOP 6:

Quieres que te preste el carro después de que la última vez que te lo presté me lo devolviste pinchado y sin gasolina y con una foto multa? Noooo mi rey.

TOP 5:

Quieres que vuelva a servirte de fiador, luego de que la última vez que te ayudé me embargaron hasta el apellido por tu frescura? … Noooo mi rey.

TOP 4:

Quieres que te aumente el sueldo después de que los últimos 3 meses te has incapacitado 6 veces inventando gripas, llegando tarde todos los días y habiendo descuidado tus labores? Noooo mi rey.

TOP 3:

Crees que porque me mantienes me puedes decir con quién hablo, con quien coqueteo y con quién me beso? Noooo mi rey.

TOP 2:

Tu esperas que yo me case contigo después de que me acabo de enterar de que me pusiste los cachos, eres un tacaño, vago y quedado? Noooo mi rey.

TOP 1:

Tu quieres que yo te cuente mis problemas después de que fuiste y le contaste a medio mundo que una noche dudé sobre mi gusto por las mujeres? Noooo mi rey.