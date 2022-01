TOP 10: Siempre lo mismo, pero hasta cuando?

TOP 10:

Que entremos a la tienda o el restaurante y pidamos que nos regalen... me regala una gaseosa, una limonada, unas papas... Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 9:

Esa gente que siempre entra a un establecimiento comercial, sea tienda, local o negocio, preguntan cuál es el precio de lo que venden y empiezan a pedir descuento, tipo: Ay pero en cuánto me lo deja? Qué me va a encimar? y la ñapa? Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 8:

Hasta cuando los animadores de conciertos, artistas y cantantes cuando quieren animar al público siguen usando expresiones como: donde están las mujeres solteras, las despechadas.. a quien le han roto el corazón? Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 7:

Mi equipo de fútbol está jugando como nunca, me ilusiona, compro camisetas, chaquetas, banderas y gorros de bufón... Llegan los cuadrangulares y nos eliminan de primeros... Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 6:

Cuando uno le pregunta a la esposa que qué quiere comer cuando llegan a un restaurante y ella dice que nada, que no tiene hambre y apenas le llega a uno la hamburguesa y papitas agrandas, le dice: te robo papitas... déjame probar la hamburguesa a ver qué tal está, ah perdón te robo gaseosa también. OIGA UD DIJO QUE NO TENÍA HAMBRE. Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 5:

En el supermercado comprando aguardiente y cerveza para la fiesta de esa noche con los amigos, todos ponen plata para pagar y siempre hay uno que dice que no tiene efectivo, que se le quedó la billetera, que el perro le mordió la tarjeta debito, que quién le presta y le paga al otro día. Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 4:

Las mujeres cuando están saliendo con uno y se ponen bravas por alguna pendejada y uno les pregunta que qué les pasa, ellas siempre responden: NADA, no me pasa NADA. Y solo a la decimocuarta vez que se le pregunta ahí si cuenta qué es lo que pasa. OIGA, NO. Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 3:

Cuando la señora que me arrienda la pieza llega un día y me pregunta que cuando le voy a pagar los 4 meses de arriendo que le debo y al otro día vuelve y me pregunta lo mismo. Señora, sepa que de ayer a hoy no me creció plata en el bolsillo. Espere al menos un mes más para preguntar. Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 2:

La gente que vive con uno, abre la nevera, sirve un vaso de leche, se la acaba y vuelve a guardar la botella de leche desocupada a la nevera... en serio? Todo bien en casa? Siempre lo mismo pero hasta cuando.

TOP 1:

La gente que tiene carro, va por la calle manejando y parquea al lado de la señal que dice: PROHIBIDO PARQUEAR y obstaculiza 1 de los dos carriles que tiene la calle formando un trancón histórico porque no quiere caminar hasta el parqueadero. Siempre lo mismo pero hasta cuando.