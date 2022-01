Llamativa invitación en Santa Marta para vacunarse contra el COVID-19

El Secretario de Desarrollo Económico, Iván Calderón, sorprendió a todos los samarios, especialmente a los jóvenes, por las consecuencias que declaró frente a las personas que no acuden a vacunarse contra el COVID-19 lo más pronto posible.

Según el funcionario, las personas que no se vacunan y se contagian, corren el riesgo de acortársele su miembro viril o también perder la potencia por secuela de este virus.

“Vacúnense hay una seria probabilidad de correr ese riesgo, los invito a que lean un poco los diferentes estudios que hacen las instituciones médicas, podrán encontrar literatura al respecto. Aquí lo más importante es tomar conciencia, que no solamente tienen en riesgo su vida; sino para los incrédulos que no sacan tiempo para vacunarse, su salud reproductiva también podría correr riesgo, hay que entender que este virus no se ha terminado de conocer, vienen más variantes y el riesgo que este trae como las fallas del sistema reproductor humano especialmente en los hombres es un motivo más para vacunarnos”, señaló.

Le puede interesar:

Con 18.000 dosis de Sinovac se reanuda la vacunación COVID-19 para niños de 3 a 11 años

De otra parte, Iván Calderón recordó que la vacunación en la ciudad permite que se avance en la reactivación económica, teniendo en cuenta que esta población asiste a restaurantes, cines, bares, entre otros lugares.