En veremos está la construcción de un colegio en zona rural de Lorica, Córdoba

Lorica, Córdoba

Con rodeo, haciendo honor al nombre de la Institución Educativa El Rodeo, de Lorica (Córdoba), han estado los contratistas que aún no culminan la construcción del colegio esperado desde el año 2017.

El presidente de la Asociación de Comunas de Lorica, Robert Dimas, dijo que son cerca de 800 los estudiantes que se han visto afectados por los incumplimientos de contratistas, como la cuestionada firma Mota Engil.

“Hace más de 2 años que a esta institución educativa se le asignaron unos recursos de un Fondo Educativo que pertenece al Ministerio de Educación, y la ejecución de esta obra no se ha cumplido porque supuestamente a los contratistas no se les garantiza la seguridad. Ya van dos contratistas y los más afectados son los estudiantes”, dijo el líder Robert Dimas.

“A los estudiantes los pretenden albergar en un espacio no adecuado, no es óptimo porque no tiene los requisitos de bioseguridad”, agregó el líder comunal.

Cortesía: prensa Alcaldía Lorica Ampliar

Finalmente, sostuvo que esperan que los recursos asignados para este proyecto no se pierdan, pues son más de mil millones los dispuestos para concluir la obra.

La W consultó con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE de donde se indicó que entregarían un informe en las próximas horas del estado del proyecto y cuándo se podrían retomar los trabajos.

Frente a las denuncias por supuestas amenazas, desde la Policía se estableció a La W que siempre se dieron las garantías de seguridad. Sin embargo, las labores nunca se volvieron a retomar.