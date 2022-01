Greeicy Rendón retoma la actuación en nueva serie de Netflix

Greeicy Rendón vuelve a la actuación siendo parte del elenco de una nueva producción que se estrenará el próximo 2 de marzo en la plataforma de streaming, Netflix.

Se trata de Ritmo Salvaje, una serie de reguetón, baile, dramas y, sobre todo, mucha música. Será una producción de ocho episodios en los que se relata la historia de dos grupos de mundos opuestos.

Ellos recorren sus propios caminos hasta que se encuentran cara a cara en una batalla de baile en la cual descubren que su sueño de sobresalir y triunfar es lo que los apasiona, sin importar que vienen de barrios urbanos o forman parte de la alta sociedad.

“Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejó recuerdos una chimba”, anunció Rendón junto a un vídeo de adelanto del film.

La producción será protagonizada por Greeicy y por Paulina Dávila. Dirigida por Simón Brand (esposo de Claudia Bahamón),Rafa Martínez y Andrés Beltrán y contará con 8 episodios. También, contará con la participación de Martina La peligrosa, Juan Manuel Guilera y Cristina Warner.