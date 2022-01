Con una tutela, testigo del caso de Enrique Vives exige el pago de su recompensa

Arturo Creus Maestre, testigo del accidente donde se vio involucrado Enrique Vives, quien se encuentra en detención domiciliaria por la muerte de seis personas y causarle heridas a un menor de edad, inició una lucha legal para que la Gobernación del Magdalena haga efectivo el pago de la recompensa luego de suministrar información para esclarecer los hechos.

Según lo manifestado por el afectado, no ha encontrado respuestas por parte de la administración departamental, la cual había prometido el pago de 25 millones de pesos. Así lo dio a conocer el propio gobernador Carlos Caicedo en su cuenta de Twitter hace algunos meses: “Ofrecimos 25 millones de pesos de recompensa a quienes brinden información verídica que permitan esclarecer los hechos y la pronta administración de Justicia”.

Por esa razón, Arturo Creus procedió a emitir una acción de tutela en contra de la administración departamental al considerar que no han cumplido con lo pactado “el doctor Caicedo me llama, y me ofrece una recompensa, fui a la Fiscalía y declaré, a los 15 días fui a la gobernación y me cerraron las puertas, después me dijeron que eran 10 testigos y que había que repartir el dinero; ahora estoy asustado porque yo no quería hablar”, afirmó el testigo en diálogo con W Radio.

De otra parte, asegura sentir miedo por su seguridad y la de sus familiares, teniendo en cuenta que ya es reconocido como testigo de lo sucedido, por lo que hace un llamado al Gobernador del Magdalena para que cumpla con lo pactado.