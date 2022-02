Sin colombianos: Esta es la lista de los 75 mejores futbolistas de la historia

Este jueves se hizo viral en las redes sociales un listado con los 75 mejores futbolistas de la historia, según la revista británica Four Four Two. En dicho escalafón, destaca la no presencia de algún jugador colombiano, pero sí hay otros que participaron en equipos del país.

Como es costumbre, cada que se habla del tema de los mejores futbolistas de la historia, entran críticas y diversas opiniones. Por su parte, el listado no está supeditado bajo unos parámetros para esta elección.

El top-5 de la publicación se reparte de la siguiente manera: Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé, Johan Cruyff y Cristiano Ronaldo, en ese orden respectivamente.

Por su parte, hay futbolistas que hicieron parte del fútbol colombiano en algún momento, como es el caso de los argentinos Alfredo Di Stefano (6º) en Millonarios entre 1949 a 1952, José Moreno (31º), quien jugó en Independiente Medellín en la década de los 60′ y Adolfo Pedernera con el equipo bogotano de 1949 a 1954.

A nivel sudamericano también prevalece la presencia de los brasileños Ronaldo Nazario (10º), Garrincha (11º), Zico (16º), Romário (21º), Ronaldinho (24º), Carlos Alberto (25º), Socrates (28º), Didí (44º), Rivelino (47º), Nilton Santos (49º), Jairzinho (51º) y Cafú (75).

Esta es la lista de los 75 mejores futbolistas de la historia según la revista: