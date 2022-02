Caso Reficar: archivan proceso de responsabilidad fiscal contra 12 personas

La Contraloría archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra 12 personas, tras determinar que el atraso en la entrada en funcionamiento de la Refinería de Cartagena no se tradujo en una falta de ingreso de las utilidades o beneficios empresariales, sino en “un flujo adverso en la operación del activo”.

Se trata de un proceso distinto al que se falló con responsabilidad fiscal por $2.9 billones en octubre de 2021.

“La conclusión del estudio técnico, a partir del análisis de flujo de caja y enfoque presupuestal, y mediante la aplicación del algoritmo o regla de mínimo valor, es que se dio una cifra negativa de $US -233 millones. En este caso se está hablando de presupuesto de operación”, aseguró el ente de control.

Por lo cual agrega que “del cotejo entre lo que se proyectó después de acumulados los retrasos y lo que ocurrió en la cuantificación real, resulta esta cifra de -233 millones de dólares, recursos que no salieron de la caja de Reficar, es decir, no los perdieron como consecuencia de que el complejo no haya entrado a operar a tiempo”.

Recordemos que a mediados de octubre de 2021, la Contraloría General de la República dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por un total de $2.9 billones, que profirió en abril del mismo año la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción contra 5 exfuncionarios de Reficar (dos presidentes y 3 vicepresidentes), 7 miembros de su junta directiva (incluyendo el presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería.