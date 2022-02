Anastasia Rubio acusa a Rodolfo Hernández de plagiar su eslogan de campaña

La candidata a la Cámara de Representantes por la Coalición Centro Esperanza, Anastasia Rubio, denunció que el precandidato presidencial Rodolfo Hernández se apropió de su eslogan de campaña sin consultarle previamente.

Rubio, quien es sobrina de Ingrid Betancourt, aseguró que el pasado 19 de enero presentó su estrategia “Ni P, ni U”, en rechazo a lo que considera “los extremos”, por lo que se mostró sorprendida cuando el exalcalde de Bucaramanga utilizó la frase “Ni Uribe, ni Petro” en un evento político.

“Rodolfo ve que es el mensaje de una mujer joven y decide pasar por encima de mis derechos, y coge ese trabajo y lo utiliza como si nada. Entonces yo le quiero decir a Rodolfo que si él hubiera tenido la decencia de llamarme y decirme ‘Anastasia, me gusta tu trabajo, me gusta tu mensaje’ y si él me hubiera pedido utilizarlo yo con mucho gusto hubiera compartido el trabajo creativo con él, porque este mensaje sí lo tenemos que llevar, pero no lo hizo”, dijo.

Y agregó que estos “son pequeños actos de corrupción de la política tradicional” que demuestran lo que puede venir más adelante.