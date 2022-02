Novak Djokovic está dispuesto a no jugar para evitar recibir la vacuna

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 14: Novak Djokovic of Serbia reacts during a practice session ahead of the 2022 Australian Open at Melbourne Park on January 14, 2022 in Melbourne, Australia. (Photo by Daniel Pockett/Getty Images) / Daniel Pockett

El tenista Novak Djokovic le dijo a la BBC que no estaba en contra de las vacunas en general, pero que creía que las personas tenían derecho a elegir si recibirlas o no.

Cuando se le preguntó si se perdería Roland Garros por su postura sobre la vacuna, respondió: “Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”. Cuando se le preguntó si esta también era su actitud hacia Wimbledon, dijo: “Sí”.

”Los principios de la toma de decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa... Estoy tratando de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como sea posible. Entiendo y apoyo plenamente la libertad de elegir... Si se desea vacunarse o no, y no he hablado de esto antes, y no he revelado mi historial médico ni mi estado de vacunación, porque tenía derecho a mantenerlo en privado”,dijo Djokovic.

Djokovic dijo que nunca estuvo en contra de la vacunación: “Entiendo que, a nivel mundial, todos están tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, con suerte, un final pronto para esta pandemia”, dijo. El tenista de 34 años no descartó vacunarse en el futuro y le dijo a la BBC que estaba manteniendo su “mente abierta”.

Djokovic reconoció que sería difícil competir en “la mayoría de los torneos” en el calendario de tenis debido a las reglas actuales de ingreso a la vacunación contra Covid. ”Soy parte de un deporte muy global que se juega cada semana en un lugar diferente. Así que entiendo las consecuencias de mi decisión y una de las consecuencias de mi decisión fue no ir a Australia, y estaba preparado para no ir, y entiendo que al no estar vacunado hoy, no puedo viajar a la mayoría de los torneos en este momento.”

El serbio regresará a la acción en el Dubai Duty Free Tennis Championships, que comenzará el 21 de febrero.Los participantes de Dubái no necesitan vacunarse contra el COVID y es un torneo que Djokovic ha ganado cinco veces.