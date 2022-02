En el Pacto Histórico harán reunión de crisis por escándalo de Piedad Córdoba

Colombia

Hoy se metió ‘En Kamila de 11 varas’ la candidata al Senado, Piedad Córdoba.

A propósito de las declaraciones de su exasesor, de Ingrid Betancourt, y de la investigación contra Álex Saab, supimos que en el Pacto Histórico convocarán una reunión extraordinaria para abordar estos temas tan delicados.

El encuentro será encabezado por los presidentes de los partidos políticos y movimientos que conforman esta coalición, como Colombia Humana-Unión Patriótica, el Polo Democrático, la Alianza Democrática Amplia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social.

Por el momento varios partidos se han solidarizado con la candidata, aunque sí le están exigiendo claridades sobre las graves acusaciones en su contra. Por eso ninguna colectividad ha fijado una posición oficial.

En conversaciones que han sostenido con Córdoba, ella les ha asegurado que se trata de una persecución política. Además, supimos que la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, ha buscado acercamientos para escuchar su versión de los hechos y mirar el paso a seguir teniendo en cuenta que él es de los principales responsables de la lista.

Y mientras tanto hay otra pelea interna en el pacto entre Roy Barreras, jefe de debate parlamentario, y Alexánder López, presidente del Polo Democrático. Roy insiste en que el precandidato presidencial, Gustavo Petro, no hizo alguna jugadita para embolatarle la vicepresidencia a Francia Márquez. Incluso, asegura que cuando desistió de su precandidatura presidencial relevó a Petro de ese compromiso para que tuviera libertad de escoger a su fórmula.

Sin embargo, en las últimas horas López le envió un duro mensaje a través de su cuenta de Twitter que dice lo siguiente: “no jodas más, tú no eres el dueño del pacto. El pacto es con la gente, acá no hay gamonales. Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”.

Y es que vale la pena recordar lo que dijo Petro en un debate con Roy Barreras, cuando ambos competían por la Presidencia de la República en junio del año pasado, el cual fue moderado por Lucas Pombo y Edulfo Peña.

“Están por definirse todas esas reglas, yo pienso que si la consulta se vuelve lo suficientemente amplia, independiente de cuál ocupe de acuerdo al electorado, allí la segunda persona en votación debería ser la fórmula vicepresidencial”, dijo.

Aún así, desde el mismo equipo de la precandidata Francia Márquez nos aseguraron que actualmente no hay nada firmado.