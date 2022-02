“Sueño con ganar Roland Garros” Fran Cérundolo

Hace 25 días Francisco Cerúndolo, nacido en Buenos Aires, se ubicaba en el puesto 127 del ranking de tenistas profesionales, hace 1 año estaba en el puesto 146. Esta semana, tras una excelente presentación en el ATP 500 de Río de Janeiro en el que fue semifinalista, está estrenando su mejor posición en el ranking: 76.

Su familia es netamente deportiva. Su padre también fue tenista profesional pero dejó el tenis muy joven y cuando estaba 300 del mundo. “Prefirió ser entrenador y a través de eso pudo montar una academia de tenis en Buenos Aires que sigue dirigiendo. Por eso fue que mi hermano (Juan Manuel) y yo arrancamos con el tenis. Luego la decisión de volvernos profesionales fue propia pero mi padre influyó mucho” comentó el mayor de los hermanos.

Respecto al ascenso en el ranking y el buen momento que vive afirmó que el trabajo y el proceso han sido la clave. “He jugado un gran tenis desde el 2020 y con los entrenadores que han pasado el nivel se ha mantenido, si bien ha habido altibajos en este inicio de año me he podido encontrar con ese nivel que he venido buscando y estoy muy contento por el momento que estoy atravesando. En Rio era la primera vez quew jugaba un ATP 500 y llegué a semifinales cayendo de manera muy ajustada con Diego (Schwartzman)”.

Por último, el tenista bonaerense habló de sus sueños en el tenis profesional y aseguró que algunos ya se han cumplido. “Uno de mis primeros sueños era ser top 100 y creo que lo acabo de cumplir, lo cual es una alegría muy grande para mí. Otro sueño era jugar el Argentina Open, mi torneo favorito porque queda a 10 cuadras de mi casa y además quería hacerlo bien. El año pasado llegué a la final desde la qualy y fue una locura.”

Cerúndolo cerró la nota para Contrarreloj diciendo que le encantaría ganar Roland Garros pero que de todos modos siente que de a poco se van cumpliendo todos sus sueños y va paso a paso.