“Tenemos cómo defendernos y la motivación es grande”: ex viceministra de Defensa de Ucrania

A propósito de la información sobre soldados rusos que habían llegado hasta Kiev, la capital de Ucrania, Alina Frolova, ex viceministra de Defensa de ese país, habló en La W sobre la capacidad de respuesta ante una eventual escalada.

De acuerdo con la exfuncionaria del gobierno, hay capacidad de defensa y “motivación” en caso de un agravamiento del conflicto en el que el mundo tiene los ojos encima.

“Tenemos como defendernos, tenemos 260.000 soldados, estamos protegido el territorio y la motivación es grande. En estos días se ha demostrado que aunque no tenemos equipos modernos, nos hemos defendido muy bien”, indicó.

Sobre las pérdidas humanas en medio de la crisis también se refirió. “Si comparamos las pérdidas humanas, nosotros hemos perdido 140 vidas, mientras que Rusia mas de 2.000, hemos podido tumbar siete aviones, ocho helicópteros y tanques de guerra”, expresó Frolova.

Ante una eventual escalada de la situación y las posibilidades de una toma en Kiev por la llegada de soldados rusos, también se pronunció.

“Los rusos no son exitosos tomando ciudades grandes, también intentaron tomarse una ciudad media y no pudieron, están intentando tomarse Kiev y no han tenido éxitos. Las principales fuerzas ucranianas están ahí y también un grupo de civiles, no creo que sea posible que tomen Kiev, pero en dado caso vamos a resistir”, aseguró.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Alina Frolova, ex viceministra de Defensa de Ucrania.