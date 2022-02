Así puede excluir su celular de los mensajes de texto con publicidad

Diariamente, los usuarios reciben cantidades de mensajes de empresas donde promocionan productos, realizan ofertas e invitaciones para consumir sus productos o servicios. No obstante, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), tiene a su disposición el trámite de registro de números excluidos, donde usted puede registrar su celular para dejar de recibir estos mensajes de texto publicitarios.

La entidad detalla que este servicio está a disposición de todos los colombianos desde el año 2010, siendo un trámite que se puede realizar en cualquier momento y de manera gratuita.

“La inscripción en el RNE no implica que el usuario no recibirá mensajes de texto relacionados con la prestación del servicio por parte de su operador. Estos mensajes pueden ser enviados siempre que no impliquen ningún costo para el usuario”: destaca la CRC

Por su parte, aclaran que la inscripción en el registro de números excluidos no implica la no prestación de los servicios de mensajes comerciales y/o publicitarios solicitados por el usuario antes de que realizara la inscripción al RNE, ni tampoco aquellos que solicita expresamente con posterioridad a dicha inscripción.

Para realizar el proceso de exclusión de su número siga estos pasos:

- Ingrese a la página de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y regístrese

- Valide el usuario en el correo electrónico e ingrese a la página nuevamente.

- Posteriormente, le pedirá que suministre los datos de su operador y el número de celular que desea excluir.

- Pulse la opción ‘No recibir mensajes’ y finalice el trámite.