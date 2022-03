Desnutrición crónica, la enfermedad irreversible que afecta a más de 500.000 niños en Colombia

Según los últimos datos entregados por los bancos de alimentos, antes de la pandemia el 89% de los hogares en Colombia comía tres veces al día, sin embargo, en diciembre de 2021 solo el 69% pudo acceder a esas tres comidas.

“Es decir que en diciembre de 2021, 14 millones 400 mil colombianos comieron a penas dos veces al día; 1 millón 445 mil colombianos comieron apenas 1 vez al día y 154 mil comieron menos de 1 vez al día”, señalaron.

Para Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, lo más preocupante es que en este momento Colombia tiene más de 500 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica y más de 5 millones de adultos sufren las consecuencias de haber aguantado hambre en su niñez e incluso en su gestación.

“Está demostrado que estos niños van a tener en su vida adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y una reducción del 54 % en sus ingresos”, mencionó.

Según explica Buitrago, el 80% del cerebro de los seres humanos se forma en los 5 primeros años de vida, “y si el cuerpo no tiene el insumo para que ese cerebro crezca, para que las neuronas se multipliquen y se conecten qué es lo que aporta el alimento, pues el cerebro no crece”.

“Entonces los niños con desnutrición crónica no tienen un cerebro que se puede desarrollar y esto ya es irreversible por el resto de su vida, pero además el cuerpo genera otros daños que hace que estos niños no crezcan, que no desarrollen su sistema óseo y su sistema muscular”, agregó.

La Guajira

En Colombia el 10.8% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica y en La Guajira representa el 6% de la niñez, por ello este medio consultó a Constanza Gómez directora ejecutiva de la fundación Colombia Cuida a Colombia, quien propone una nueva oportunidad para que las madres de esos niños en La Guajira puedan alimentar a toda su familia a través del Banco de Hilos.

“Tenemos dos problemas; uno es el del hambre y de los niños que mueren por temas asociados a la desnutrición y otro la mafia que hay alrededor de las mochilas, donde una mochila que se encuentra en el mercado a 150 mil pesos, a una mujer normalmente se la pagan a 10 mil o 20 mil pesos.”

Lo que buscan con este proyecto ´Mochilas que salvan vidas´ es pagarles a las madres cabeza de familia de acuerdo al tipo de mochila “entre 50 mil y 80 mil pesos a cada mujer tejedora y ahí en ese precio va el mercado para los niños y sus familias, les damos los hilos y adicionalmente les pagamos las mochilas y también les prestamos un apoyo con nutricionistas para verificar el desarrollo de los niños y niñas.”