Margarita Restrepo denuncia penalmente a magistrados por fallo sobre interrupción del embarazo

Varios congresistas del Centro Democrático anunciaron acciones contra la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24.

La representante y candidata a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, Margarita Restrepo, los denunció penalmente ante la Comisión de Investigación y Acusación de esta corporación por los presuntos delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y abuso de función pública.

La congresista aseguró que la decisión va en contravía al derecho a la vida estipulado en la Constitución.

“Estas decisiones no pueden ser tomadas de manera arbitraria por un grupo de jueces que ni siquiera tienen un contacto directo con los colombianos, con el ciudadano de a pie. Me parece que es un acto abusivo de un grupo de jueces, que no estamos de acuerdo con que sometan a toda la sociedad a su voluntad caprichosa”, dijo.

Por su parte, el senador y candidato Santiago Valencia cuestionó si habría intereses económicos detrás del fallo de los magistrados.

Incluso, aseguró que queda sobre la mesa la posibilidad de traficar los órganos de los fetos.

“Yo lo que he preguntado es si esto tiene relación con la decisión del 2019 de prohibir la donación de órganos de fetos, que fue tumbada por la Corte en el 2019 y que hoy, que ya tenemos la posibilidad de abortar hasta los seis meses de gestación, donde ya estos órganos están maduros y pueden sobrevivir fuera del vientre de su madre, si tiene relación con esa decisión”, señaló.

También se preguntó, ¿qué hacer cuando una mujer que alquiló su vientre dentro de los seis meses de gestación decide interrumpir su embarazo? Frente a este panorama, advirtió que hay un vacío jurídico y anunció que citará al ministro de Salud a un debate de control político.