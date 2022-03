Mincultura declaró desierto el proceso de APP para rescatar el galeón San José

A través de la resolución 0113 de este mes de marzo, el Ministerio de Cultura declaró desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía, abierto desde 2018, y que buscaba la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en galeón San José, sumergido cerca de Cartagena.



La decisión fue adoptada debido a que no es posible pagar el rescate con parte del patrimonio que se encuentra sumergido.



“(…) jurídicamente no es posible remunerar con piezas del hallazgo, a quién resultare adjudicatario del contrato de Asociación Público Privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos (APP) y tampoco es posible inyectar recursos públicos al proyecto para el mismo propósito, no es posible adjudicar el contrato de este proceso de contratación, razón por la cual a la fecha la entidad no ha emitido acto alguno en el sentido de adjudicar el contrato derivado del proceso A001 de 2018”, se lee en la resolución.

Esta decisión se conoce luego de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomendara al Ministerio de Cultura cancelar la Asociación Público Privada (APP) para adelantar el rescate del galeón San José, detallando que no es posible vender las piezas que se encuentran en la embarcación, teniendo en cuenta que se trata de patrimonio cultural de la Nación.



La decisión ministerial detalla que “contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, este podría ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación”.