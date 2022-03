Mujer en Pereira denunció a funcionario público por violencia intrafamiliar

Se trata de Diana Marcela Romero, quien ha denunciado en varias ocasiones por medios de comunicación a su ex pareja sentimental porque, según expresa ella, la ha maltratado física, verbal y psicológicamente desde diciembre del año pasado y, como ha sucedido con otros casos, no ha recibido respuesta oportuna por parte de las autoridades.

Diana relató que la primera agresión sucedió en el mes de diciembre cuando el hombre, identificado como Carlos Humberto Vélez, quien sería funcionario de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, le reclamó por no encontrarse en la casa y no haberle pedido permiso para salir, y dos días después, cuando ella le expresó que no quería continuar con él, la agredió a ella y a su hijo menor.

“Empezó a gritar como loco, mi hijo se asustó, me dio una cachetada en el lado derecho del rostro, me arrojó contra la pared, sufrí un golpe en la cabeza, intentó ahorcarme y cuando el niño trató de huír hacia donde los vecinos, lo cogió del brazo y lo arrojó contra un armario. Me decía que la Policía no le iba a hacer nada porque él era funcionario público”, contó.

La mujer denuncia además, que al momento de llegar la Policía, hubo presuntas irregularidades por lo permisivos que fueron los agentes con su agresor y que al llegar al hospital, no quisieron ingresarla por violencia intrafamiliar, sino por un presunto cuadro de pánico.

“Lo dejan hacer más de siete llamadas, hasta le permitieron sacar la camioneta y guardarla. Nos llevaron en la misma patrulla, a él lo dejaron en una estación y a mí me llevaron para el San Jorge y ahí sabiendo que el agente de la Policía le dijo al médico que yo era víctima de violencia intrafamiliar, no sé qué pasó que me ingresaron por un ataque de pánico porque yo si iba llorando y muy asustada”, expresó.

Aunque el hombre fue detenido el día de la agresión, una fiscal de control de garantías lo dejó en libertad al día siguiente y desde ese momento, según indicó Diana, ha recibido demandas y amenazas de gente cercana y familiares de su agresor.

“Recibí una demanda por recuperación de bien inmueble, mi abogado me dijo que era una estrategia para evadir el proceso de violencia intrafamiliar agravado. En la primera audiencia en comisaría, tenían mi historia clínica y decían que yo era esquizofrénica, que yo misma me había agredido”, indicó.

En las audiencias ante comisaría de familia, Diana ha mostrado todas las pruebas que tiene, incluso realizaron un interrogatorio a su hijo menor, quien era el único presente en el momento de la agresión.

Por parte de la Fiscalía, y pese a las constantes amenazas que la mujer indica estar recibiendo, recibió como respuesta una citación a audiencia el 29 de septiembre de este año.