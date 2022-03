¿Quiénes son los representantes a la Cámara por Santander?

Las elecciones del 13 de marzo dejó a dos de la lista de la Liga Anticorrupción, movimiento creado por Rodolfo Hernández, para la Cámara de Representantes, Erika Sánchez, y Juan Manuel Cortés.

De nuevo la voz del ingeniero Hernández ganó y arrasó votos en la región, a este movimiento, votaron 166.908 personas.

De Erika Sánchez, se ha denunciado en varias ocasiones que es cuota de Mario Camacho, ex gobernador de Santander y del "Pote" Gómez, sin embargo, una vez más, este "runrun" fue negado por el ingeniero y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, el 13 de marzo, día de elecciones.

Juan Manuel Cortés, es el segundo en lista de la Liga, quien estuvo 10 años en el Ejército, y llegó al cargo de teniente.

Cortés anunció que renuncia a los privilegios que entrega el Estado como viáticos, carros, y otros beneficios.

"Quiero renunciar a todas las prebendas, los carros, los beneficios, porque para eso nos vamos a ganar 35 millones de pesos, en mi pueblo no hay vías, no hay hospitales, no hay agua".

Para el Partido Conservador quedó como representante a la Cámara, Luís Eduardo Díaz, quien fue diputado de Santander y es hermano de Iván Díaz, condenado por la Yidis política y cuota del clan Aguilar.

En el Partido Liberal, quedó Álvaro Rueda, con más de 46 mil votos, haciendo parte de la política tradicional e impulsado por dirigentes de Santander.

En el Partido Centro Democrático, de nuevo, quedó Oscar Villamizar, hijo de Alirio Villamizar, quien fue condenado por corrupción. Óscar es de la política tradicional y en Santander obtuvo 51.598 votos.

Cristián Avendaño, por el partido Alianza Verde, fue el sexto representante a la Cámara por Santander, con 34.186. En su campaña se conoció por destapar irregularidades en la región y querer tumbar las maquinarias.

Trabaja en conjunto con Danovis Lozano y Carlos Felipe Parra, ambos concejales de Bucaramanga.

El séptimo puesto fue para Pacto Histórico con la única en lista Mary Ann Andrea Perdomo.