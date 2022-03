“Conmigo no hablaba mucho”: Jackson Martínez sobre manejo de Pékerman del camerino de la Selección Colombia

El exfutbolista Jackson Martínez, quien jugó en importantes equipos de Colombia y el mundo como Porto, Atlético de Madrid e Independiente Medellín, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para revelar detalles de cómo era el manejo de José Néstor Pérkeman del camerino de la Selección Colombia.

“Él conmigo no hablaba mucho. Creo que me mantuvo en la Selección que estaba en un momento brillante, de lo contrario, no tengo dudas, que sería otra la historia”, señaló.

Asimismo, habló sobre las diferencias de la actual Selección Colombia con el grupo que había en el 2014, equipo que llegó hasta cuartos de final del Mundial de Brasil.

“Creo que tenemos líderes con carácter diferente. David Ospina, James Rodríguez, Cuadrado, estuvieron en ese ciclo y eran participativos teniendo un líder como Mario Yepes. Se han ido creando situaciones como el cambio de entrenador”, indicó.

Además, explicó, según él, qué le falta a la Selección Colombia del 2022 en comparación con la de 2014, una de las mejores de la historia del fútbol colombiano.

“Esa selección creaba ocasiones de gol. Si los delanteros marcan es porque hay opciones de anotar. Son momentos diferentes porque ya teníamos un ciclo y unos jugadores que nos compenetrábamos muy bien dentro y fuera de la cancha”

“La competitividad se aumenta cuando valoras los momentos de los jugadores”, agregó.

De igual forma, dio su punto de vista sobre cuál es el problema de la Selección Colombia que no ha anotado gol en siete partidos consecutivos.

“Creo que no es cuestión solamente de los delanteros, sino del equipo en general, las ocasiones de gol no se están dando. Siento que, si los delanteros no marcan en una ocasión, parece difícil que llegue otra. Hay que ser optimista y seguir creyendo”, afirmó.

Sobre el buen nivel en las ligas de Europa de Alfredo Morelos, ‘Cucho’ Hernández y demás delanteros, destacó que hay Reinaldo Rueda, DT del equipo, debería darles la oportunidad.

“En el momento en que no estuve bien en el club, no tuve problema con que no me llamaran a la Selección. Darles la oportunidad a jugadores en buen momento genera competitividad en la Selección. Dependerá del criterio del entrenador”, dijo.