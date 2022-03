“Rezamos para que no pase nada, entre nosotros sobrevivimos”: profesora ucraniana atrapada en la guerra

A propósito de la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania, La W conoció el testimonio de una profesora ucraniana que quedó atrapada en su país hace 20 días, justo cuando comenzaron los bombardeos.

Por el momento la prioridad ha sido ayudar a los soldados y los niños afectados por la guerra. Como otros voluntarios, ha entregado ropa y alimentos a quienes están defendiendo Ucrania de los ataques rusos.

“Hace mucho frío, entonces la gente esta donando botas, abrigos y ropa para que los niños puedan pasar la noche. Nuestra gente está haciendo comida para que los militares puedan alimentarse, todo lo que tenemos en casa lo sacamos para sobrevivir y protegernos”, relató la docente ucraniana de literatura.

También reveló que vive junto a su madre y abuela, que el próximo 12 de julio cumplirá 100 años. “Mi abuela ha pasado una segunda guerra mundial”, dijo.

Aunque hace 22 años vive en España, no ha querido dejar atrás a su familia en medio de la invasión rusa. “Estoy entre una pared y otra, no sé que debo hacer, simplemente rezamos para que no pase nada, entre nosotros sobrevivimos y nos damos ánimo”, relató.

Por el momento, los ciudadanos de Kiev se enfrentarán a un toque de queda en medio de la incertidumbre por la suspensión de servicios.

“En nuestra ciudad todos los días se ven disparos, desde las 8:00 de la noche hoy nos quedamos sin luz y nos dicen que debemos apagar el gas, hasta mañana vamos a tener que pasar sin luz. Es una prueba para todos y no sé lo que va a pasar mañana”, contó.

En español envió un mensaje de ayuda a quienes la escuchaban pidiendo armas y equipo militar a los soldados ucranianos que deben defenderse de los ataques rusos y en su mayoría ocurren en las noches.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Oksana Vysochyn, profesora ucraniana de literatura que quedó atrapada en la guerra hace 20 días.