Ciclismo y fútbol: El plan para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona

Colombia

El Clásico Bike Challenge 2022 será una experiencia integral para quienes viven dos de los deportes más importantes para nuestro país emn dos momentos principales:

Una carrera de ciclismo para aficionados en la jornada de la mañana.

Y, un FanFest para ver la transmisión del partido entre Real Madrid – FC Barcelona, en la jornada de la tarde.

Los interesados en inscribirse a la carrera de ciclismo amateur y para ver el partido en el Fan Fest en el siguiente link.

Un partido afectado por lesiones

Las lesiones no paran de afectar El Clásico que se avecina este fin de semana. Por los lados merengues, Mendy no estará, y Benzema está en duda, mientras que por la vereda culé se dio a conocer en las últimas horas la baja de una pieza importante por lesión. El jugador estadounidense Sergiño Dest padece una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se perderá el clásico de este domingo contra el Real Madrid, informó este viernes el Barcelona en un comunicado.

El lateral derecho se lesionó este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray (1-2) y, tras regresar este viernes en Barcelona, fue sometido a las pruebas médicas que han confirmado el alcance de la lesión.

Igualmente en dicho comunicado, el Barcelona no precisó el tiempo de baja, pero su presencia este domingo en el Santiago Bernabéu está descartada. De esta manera, todo apunta a que el brasileño Dani Alves, que no jugó ante el conjunto turco al no estar inscrito en la Liga Europa, ocupará el lateral derecho.

La baja de Dest es especialmente sensible con vistas al partido de ida de la eliminatoria de los cuartos de final contra el Eintracht Frankfurt del próximo 7 de abril. De no recuperarse para ese partido, Xavi debería recurrir a una solución de urgencia, como situar a los centrales Ronald Araujo u Óscar Mingueza en el carril derecho de la defensa.