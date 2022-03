Llamé a La Picota a pedir información de ‘Matamba’ y me dijeron que enviara un correo: abogada del extraditable

Colombia

Angélica Martínez, abogada de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, habló en W Radio sobre la supuesta versión de la fuga del extraditable luego de conocerse que se ordenó el reconteo de presos en la cárcel La Picota cuando, al parecer, no se sabía de su paradero.

La abogada reveló que, al enterarse de la situación, llamó a la cárcel La Picota para pedir la información sobre el detenido asegurando que le informaron que no le podían dar datos de ese tipo por teléfono.

“Entablo comunicación con la jurídica de La Picota y le solicito que se me dé información con respecto al paradero de mi cliente y lo que me dice la doctora es que no me puede dar esa información por teléfono, que mande un oficio”, dijo.

Afirmó que está a la espera de la respuesta del centro carcelario. “Espero que respondan, porque ellos nunca responden los correos electrónicos porque sí temo por la vida y la seguridad de él”.

Agregó que la situación le causa “extrañeza” pues su cliente estaba en un pabellón de extraditables con “toda la seguridad que se presume que el Inpec tiene”.

Explicó que no ha intentado comunicarse directamente con alias ‘Matamba’ y que la última vez que habló con él fue hace aproximadamente cinco días.

“Teníamos previsto una diligencia el 23 de marzo para una declaración y por eso me causó extrañeza que hayan dicho que al parecer se había fugado”.