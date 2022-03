Johan Mojica fue sancionado con dos fechas en España por agresión verbal al arbitro

Johan Mojica del Elche CF (Photo by Aitor Alcalde Colomer/Getty Images) / Aitor Alcalde Colomer

Johan Mojica fue sancionado con dos partidos luego de su expulsión en el encuentro del Elche ante Valencia donde el árbitro Miguel Ángel Ortiz acusó que el colombiano le dijo “eres un hijo de pu…” luego de una falta que pitó.

Pese a que el equipo de Mojica apeló para demostrar que hubo una mal entendido y el lateral no había insultado al árbitro central, las imágenes y el experto en lenguaje facial no fueron suficientes para lograr que el futbolista no fuera sancionado.

Respecto a la decisión, el presidente del club no descartó solicitar un nuevo recurso de apelación: “las opciones de éxito son pocas porque no se suele modificar el criterio del árbitro”, fueron las palabras del dirigente Joaquín Buitrago en rueda de prensa.

Debido a la sanción, Mojica se perderá los partidos ante el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad de local; volverá el 17 de abril para enfrentar al Mallorca, quien se encuentra necesitado y está en la lucha por salir de los puestos del descenso.

Por el momento Johan Mojica se concentra con la Selección para enfrentar por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 a Bolivia y a Venezuela, partidos que están obligados a ganar para tener posibilidades de clasificar luego de esperar que se den otros resultados.